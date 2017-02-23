經典賽》提前適應天氣與場地 台灣抵達日本移訓
2017/02/23 21:21
經典賽台灣隊今天下午已抵達神戶。圖為潘威倫（左）和陳鴻文。（棒協提供）
〔體育中心／綜合報導〕經典賽台灣隊今前往日本進行移地訓練，以便提前適應南韓的天氣還有人工草皮，他們也在今天下午抵達日本神戶。
經典賽將在南韓高尺巨蛋舉行，且場地採用人工草皮，但台灣球場皆為一般草皮，為了讓球員提早適應，台灣隊前進日本移訓備戰，且今天下午已抵達日本。
此外，目前南韓天氣寒冷，台灣隊也可以趁移訓日本期間提早適應。
經典賽台灣隊今天下午已抵達神戶。（棒協提供）
經典賽台灣隊今天下午已抵達神戶。（棒協提供）
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