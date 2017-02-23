杜拜女網》小詹大爆冷門 扳倒頭號種子雙打4強卡位

詹皓晴與搭檔雪芙朵娃（左）拿下三連勝挺進4強。（詹皓晴提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金266.6萬美元（約8190萬台幣）的杜拜女網賽，台將詹皓晴／哈薩克雪芙朵娃（Yaroslava Shvedova）大爆冷門，歷經「超級搶10」拉鋸，終以7：5、3：6、10：3扳倒法國頭號種子賈西雅（Caroline Garcia）／米拉丹諾維琪（Krist ina Mladenovic），第5種子「台哈聯軍」狂飆3連勝，率先雙打4強卡位！

這項中東大賽小詹與雪芙朵娃首度合拍，前2場直落2闖關，不過8強戰遭遇強敵陷入苦戰。

「台哈聯軍」與法籍雙姝一路纏鬥，面對火力兇猛的歐陸勁敵，開賽接連遭破，但「詹雪配」從1：5無路可退的懸崖邊，發動一波連下6局的絕地大反撲，首盤硬是逆轉搶下。

次盤雪芙朵娃兩度遭破，小詹雖搶救回2個賽末點，仍讓法女扳回一城，不過決勝搶10「詹雪配」重整旗鼓強勢滅火，接連突破拉開差距，最終耗費1小時26分鐘，聯手鎖定準決賽門票。

「詹雪配」下個對手，將是第4種子親姊姊詹詠然／「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）強碰第6種子中國彭帥／捷克捷克赫拉瓦科娃（Andrea Hlavackova）的勝方。

詹皓晴與搭檔雪芙朵娃（左）拿下三連勝挺進4強。（詹皓晴提供）