WSBL》國泰擊敗電信例行賽封后 吞2敗卻是隊史最糟

林育庭攻下12分助國泰封后。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／新北報導〕第12季WSBL今進行第4循環最後一天賽程，國泰展現封王決心，登入的13名球員都有分數進帳，陣中得分王林育庭攻下12分，黃凡珊挹注10分、8籃板，聯手助國泰78：59擊敗中華電信，例行賽也確定登上后座，同時季後賽的對戰組合也出爐，首輪將由國泰出戰墊底的台電，台元則碰上中華電信。

國泰開賽遇到亂流，一度落後達雙位數，但次節中段國泰加強防守，替補藍浩語單節飆進兩顆三分彈、獨拿7分，助國泰拉出11：0的反擊，上半場追到1分落後。下半場國泰攻勢更加凌厲，第三節灌進24分，奠定勝基。

國泰女籃除了第五季暫時退出WSBL外，隊史已經在例行賽稱后11年，目前則是七連霸，但本季例行賽吞下2敗，已創下隊史單季最多敗，但鄭慧芸認為，「球隊處於磨合階段，輸球並非壞事。」

國泰今晚共四位球員得分上雙，鄭伊秀、藍浩語、林育庭各得12分並列全隊最多，黃凡珊10分8籃板；中華電信黃虹瑛與謝佩君12分表現最佳。

今晚第二場比賽台元全場一路領先，近況不佳的台電此役依然找不到比賽節奏，上半場就陷入大幅落後的劣勢，第四節雖一度將比分追近至9分落後，但未能再逼近，終場台元就以69：55擊敗台電，中止近期的四連敗。

台元林宛渝攻得17分、姜憶蓮13分個人本季新高、蔡佩真抓下13籃板；台電林紀妏16分。

第12季WSBL例行賽進入尾聲，下週3月1日起將進行最後一循環賽程，1日晚間6點國泰人壽出戰中華電信、晚間7點40分台電出戰台元。

黃凡珊則挹注10分、8籃板，助國泰封后。（記者廖聿偉攝）