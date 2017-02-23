CBA》林志傑率隊挑戰季後賽 點名劉錚會爆發
2017/02/23 21:49
林志傑。（資料照，記者廖振輝攝）
〔記者廖聿偉／台北報導〕「野獸」林志傑所屬的廣廈，明晚將於季後賽首輪碰上實力接近的遼寧，兩隊例行賽交手各取一勝，皆是3分差定勝負，被中國媒體稱為「史上最懸念」的對決，廣廈「隊魂」林志傑坦言，「遼寧季後賽經驗豐富，陣中年輕球員必須先有自信，其次是贏球的渴望，才有本錢和對手一搏。」
林志傑談到季後賽球隊的奇兵，他內舉不避親的表示，「我認為劉錚可能會大爆發，他是成熟且聰明的球員，經歷首個例行賽的洗禮，他已逐漸適應CBA的打法，無論攻守都能帶給球隊很大的幫助。」
劉錚本季轉戰CBA和林志傑在廣廈合體，首個賽季雖擔任替補，但場均貢獻9分，排名本土球員第三，廣廈主帥李春江也對劉錚賦予高度的期待。
劉錚。（資料照，記者王藝菘攝）
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