杜拜女網》「辛然配」落敗 詹家姊妹會師4強破局

詹詠然（右）與辛吉絲雙打組合無緣挺進4強。（資料照，詹詠然提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金266.6萬美元（約8190萬台幣）的杜拜女網賽，雙打第4種子詹詠然／「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）陷入苦戰，4：6、2：6不敵第6種子中國彭帥／捷克赫拉瓦科娃（Andrea Hlavackova），詹家姊妹會師4強也宣告破局，大詹只能期待已經晉級的妹妹詹皓晴，準決賽再代姊復仇。

「辛然配」此役失誤連連，發出4次雙誤、被破發4回，開賽不久落入挨打被動，總計只撐1小時10分鐘直落2落敗，詹詠然無緣挺進4強，也未能與妹妹詹皓晴上演「姊妹對決」戲碼。至於「詹雪配」下個對手，正是年初才於澳網大滿貫拿下亞軍的彭帥／赫拉瓦科娃這組老冤家。

稍早詹皓晴／哈薩克雪芙朵娃（Yaroslava Shvedova）大爆冷門，歷經「超級搶10」拉鋸，終以7：5、3：6、10：3扳倒法國頭號種子賈西雅（Caroline Garcia）／米拉丹諾維琪（Krist ina Mladenovic），第5種子「台哈聯軍」3連勝，率先4強卡位。