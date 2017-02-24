經典賽》南韓對日職貧打又吞敗 教練不擔心

南韓隊。（圖片取自KBO臉書）

〔體育中心／綜合報導〕在沖繩移地訓練備戰經典賽的南韓隊，面對巨人、橫濱DeNA熱身賽都沒有贏球，兩場比賽共出現6支安打，打線上明顯熄火。南韓總教練金寅植認為，球隊目前狀況為80％，未來10天將會做到百分之百，並指面對以色列的戰役最重要。

《韓聯社》報導，南韓隊日前在熱身賽分別以0：4不敵讀賣巨人、2：3輸給橫濱DeNA，兩場比賽合計僅出現6支安打，僅捕手梁義智有轟出全壘打，也是唯一有打點的球員。

金寅植表示，第一場面對巨人的比賽，球隊的打者擊球沒有想像中的好，但面對橫濱DeNA時就有進步。

南韓在經典賽首戰面對以色列，接著是荷蘭、台灣隊，金寅植認為，經典賽開幕戰面對以色列是最重要的一場，「如果我們在開幕戰打得好，那我們在其他比賽也會打得不錯。」

南韓隊今天將回到高尺巨蛋訓練，陣中唯一的旅美選手吳昇桓也會投入國家隊訓練。南韓隊接下來的熱身賽賽程為，2月25日、26日面對古巴，28日面對澳洲，3月2日對上尚武，3月4日面對警察廳。

金寅植。（資料照，記者石毓琪攝）