經典賽》日媒評史上4大神蹟 台灣隊上榜（影音）

台灣隊在2013年經典賽惜敗日本。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2013年台灣隊有多令人印象深刻？不僅出現在日本武士隊球星們票選第2經典的場面中，日本媒體《日刊體育》今列出經典賽4大神蹟中，台灣隊遭井端弘和棒打追平分的一刻再度上榜。

日本隊經典賽四大神蹟

1.代打之神

2006年首屆經典賽，因為表現不佳而被拉下先發的福留孝介，在四強賽對南韓7局代打上陣，驚奇轟出2分全壘打，幫助日本突破僵局。

2.神之手

2006年首屆經典賽對古巴的冠軍戰，鈴木一朗在9局一二壘有人擊出適時安打，右外野手精準長傳本壘，但川崎宗則技巧性滑壘，改以右手觸摸本壘板，安全回到壘包，攻下保險分。

3.神之降臨

2009年第二屆經典賽對南韓的冠軍戰，狀況不佳的鈴木一朗在第10局擊出中間方向的2分打點超前安打，讓日本媒體直呼棒球之神降臨。

4.神突破

2013年第三屆經典賽首輪對巴西之戰，第8局以2：3落後的日本，在1出局二壘派上井端弘和代打，成功擊出適時安打幫日本追平；第二輪對台灣隊之戰，井端弘和更在9局2出局二壘有人情況下，擊出追平比分的適時安打。