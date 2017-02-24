經典賽》官網點名可能對韓先發 以色列百勝老將要拚回美職

馬奎斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽下月開打，被視為以色列王牌投手的38歲老將馬奎斯（Jason Marquis），WBC官網點名他可能是對南韓先發的投手，馬奎斯也希望能爭取到美職合約。

在大聯盟征戰15個球季的馬奎斯，待過勇士、紅雀、小熊、國民、響尾蛇、雙城、教士、紅人等隊，生涯累積124勝118敗，防禦率4.61。他上次在大聯盟出賽已是2015年。

馬奎斯在美國時間週三前往亞利桑那州備戰經典賽，而他為以色列投球的表現也可能攸關是否能拿到美職合約，馬奎斯說他有興趣復出，不會做任何限制。目前馬奎斯仍未正式申請退休。

過去一年半，馬奎斯待在紐約的家中，享受家庭生活，並教導兒子的青棒球隊，但也一直再照顧他的手臂、自我調整。馬奎斯自去年9月代表以色列出賽後，整個冬天沒有為任何球隊投球。馬奎斯認為，WBC是一個讓他展現身手的好舞台，希望一切順利。

以色列將在3月6日出戰南韓，3月7日對上台灣隊，休息一天後，3月9日迎戰荷蘭。