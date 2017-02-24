經典賽》內鬥重創台灣隊 美媒：王柏融不打太可惜
2017/02/24 09:59
王柏融。（資料照，記者廖耀東攝）
〔體育中心／綜合報導〕第四屆世界棒球經典賽倒數10天，台灣隊目前移往日本神戶進行移地訓練，本屆預賽與荷蘭、南韓、以色列同組，美媒分析台灣隊出線困難重重，並認為中華職棒與中華棒協（CTBA）內鬥，以及旅外球員不參賽，重創台灣隊戰力。
本屆經典賽中職與棒協因組訓問題互不相讓，連總教練人選也遲遲未能出爐，最後中職讓出組訓權，不支援經典賽，而聯盟四隊之中，Lamigo桃猿隊也拒絕派員參賽，導致12強主力球員王柏融、林泓育、陳俊秀、林柏佑和陳禹勳等人都無法參賽，讓台灣隊未戰先衰，而旅外球員陳偉殷、陽岱鋼等人不打經典賽，也讓台灣隊戰力大打折扣。
雅虎體育專欄《Big League Stew》作家Liz Roscher指出，缺少一舉囊括年度MVP、年度最佳新人「大王」王柏融是一大傷害。他上季繳出打擊率0.414、200安、29轟、24盜、105打點的亮眼成績單，作者也肯定王柏融的打擊能力，對於他無法參賽感到相當失望。
Liz Roscher認為，台灣隊雖然烏雲罩頂，但陣中仍不乏有許多好手，由林哲瑄、林智勝、蔣智賢、高國輝所組成的打線，火力不容小覷，如果進攻端有發揮，台灣隊仍大有所為。
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