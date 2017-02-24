桌球》10分鐘766拍 2名削球手打出史上最長回合 （影音）
2017/02/24 10:54
〔體育中心／綜合報導〕2017年ITTF（國際桌聯）卡達公開賽，女單第1輪比賽裡，中國轉籍荷蘭的32歲選手李潔與日本19歲選手佐藤瞳寫下歷史紀錄，兩人在第3局的第1回合花了10分13秒，擊球數多達766拍，成為史上最長的一回合，這一回合也將在金氏世界紀錄上留名。
兩位選手都是削球打法，也就是防守為主、進攻為輔，雙方都不想貿然進攻，用切球擺短、劈長以及削球的方式回擊。10分13秒過後，有另一顆球從其他桌彈進兩人的比賽場地，這回合才不得不依規則停止，由李潔重新發球，並實行促進制度。
促進制度的細節為，1局11分制比賽裡，經過10分鐘仍未分出勝負時，之後的比賽全程實行促進制度。實行後每發1球就換邊，接發球方回擊13拍即得分，是強迫發球方主動進攻的制度。
畫面左上方出現隔壁桌的球，兩人看似無止盡的回合才被迫停止。（取自影片）
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