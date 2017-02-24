MLB》虎王比賽前會不會做愛？凱特阿普頓語出驚人

虎王（左）與凱特阿普頓（右）。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「虎王」韋蘭德（Justin Verlander）去年與賽揚獎擦肩而過，讓未婚妻凱特阿普頓（Kate Upton）相當不滿，表示只有她才能F**K虎王，今天這位辣模再度語出驚人，透露不會在虎王比賽前夕做愛。

凱特阿普頓日前上節目，被問及會不會在比賽前後做愛做的事情。「比賽前不會做，絕對不會，」她說，「不過我也發現，如果他（虎王）投得太好，賽後也沒辦法做，因為他太累了，多麼掃興啊！」

去年韋蘭德以5分差與賽揚獎擦身而過，凱特阿普頓氣到在推特上開罵，呼籲大聯盟整頓投票的記者。她表示，當下就計畫要在虎王修正內容前趕快將感想發出去，「對於我發出這些推文，當時他的反應有點驚訝，不過整體來說是支持我的。」