NBA》波許改行當球評？ 熱火將省下薪資空間
2017/02/24 11:39
〔體育中心／綜合報導〕熱火明星大前鋒波許（Chris Bosh），今天宣布加入TNT電視台，擔任為期5週的球評與新節目主持人。目前波許與熱火的合約還沒買斷，但本季他幾乎確定無緣上場。
波許因為血栓問題，季前熱身賽體檢沒通過，本季也沒有辦法歸隊，未來重返球場的機率並不高。《邁阿密先驅報》指出，5週之後將確定波許出賽數少於25場，熱火就能騰出他本季高達2370萬美元（約新台幣7億1988萬元）的薪資空間。
TNT的新節目《Players Only》將在下週正式播出，波許將與韋伯（Chris Webber）、湯瑪斯（Isiah Thomas）以及戴維斯（Baron Davis）搭檔主持。TNT副總裁貝瑞表示：「我們期待聽到波許的觀點與見解，他與現今的NBA球員有共鳴，對比賽也有深刻了解。」
波許（右）已經超過1年未出賽。（資料照，美聯社）
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