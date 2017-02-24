經典賽》美媒惋惜王柏融沒打 「這2打席太精采」（影音）
2017/02/24 11:14
王柏融失去讓國際球探目睹其天分的機會。（資料照，記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽3月6日開打，美國雅虎作家Liz Roscher今撰文分析台灣隊戰力，直指少了王柏融非常可惜，其中有2個打席令他印象深刻。
Roscher表示，台灣隊少掉Lamigo桃猿不少具天賦的打者，最有名的打者是王柏融，去年打擊三圍.414／.476／.689，外帶29轟，橫掃新人王、年度MVP等獎，「他的缺席不只是台灣的一大損失，更讓國際球探們失去可以觀察的機會。」
該文章特別分享王柏融兩段影片，一是去年6月5日對義大的全壘打，二是2015年11月12日世界棒球12強對加拿大的全壘打。Roscher寫道，王柏融是個瘋狂的甩棒手，甩得非常漂亮，很可惜沒辦法在這次的國際舞台秀出來。
美媒特別分享的影片
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