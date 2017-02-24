NBA》籃網不賣羅培茲 盼與豪小子聯手打拚

B.羅培茲下半季繼續與林書豪聯手，帶領籃網打出好成績。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕籃網急售當家中鋒B.羅培茲（Brook Lopez），但交易大限截止仍未有動作，總管馬克斯（Sean Marks）表示，希望羅培茲能與傷癒歸隊的林書豪一起打拚，並評估「布魯克林」連線的威力與默契。

「這是正確的決定。」馬克斯表示，球團樂見健康的林書豪和羅培茲在下半季聯手，上半季因為林書豪缺陣多場，與羅培茲搭配場次不多，教練團希望藉由剩餘的比賽，評估2人合體能為球隊帶來多少助益。

籃網目前陷入14連敗泥沼，戰績僅9勝47敗，穩坐聯盟爐主寶座，而今年只拿下1勝。總教練亞特金森（Kenny Atkinson）對於主控回歸表示，很開心能看到林書豪與球隊一起練球，全隊要盡力打出不一樣的狀態，在剩餘賽事中找出最佳輪替模式。