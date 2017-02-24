NBA》樂見卡森斯轉隊 杜蘭特：鵜鶘渴望得到他
2017/02/24 13:42
〔體育中心／綜合報導〕卡森斯加盟鵜鶘震驚全聯盟，今天與快艇比賽前，勇士明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）表示，為好友卡森斯（DeMarcus Cousins）的決定感到高興，他加盟一支渴望得到他的球隊。
卡森斯與戴維斯（Anthony Davis）使鵜鶘禁區戰力大增，杜蘭特說：「擁有2位禁區怪物在陣中，鵜鶘比賽值得一看。鵜鶘高層的操作很好，他們的球迷一定都很興奮。」
目前鵜鶘以23勝35敗之姿，落後給西部第8的金塊3場勝差，未來有可能取而代之。季後賽第1輪，目前戰績第1的勇士很可能碰上鵜鶘，對此杜蘭特也表示：「我能確定，如果首輪跟他們碰頭，一定會是精采的系列戰。」
卡森斯（左）、杜蘭特（右）。（資料照，USA Today）
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