高中木棒聯賽》「高雄內戰」爆冷 普門擊敗高苑晉級

高中木棒聯賽８強中，首場普門中學爆冷門擊敗實力堅強的高苑工商，當勝負已定剎那普中學門球員衝入場中吶喊、擁抱慶祝。（記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／嘉義報導〕高中木棒聯賽8強賽，高苑工商和普門中學交手，形成「高雄內戰」，雙方前9局形成2:2平手，10局上突破僵局制，普門中學李育全、林軒逸連續安打突圍，單局進帳2分，10局下高苑工商卻因二壘跑者遭牽制氣勢銳減，終場2:4不敵普門。

普門殺進4強，最大功臣是投滿9局的王牌投手翁瑋均，翁瑋均投9局用114球送出5次三振失2分，封鎖陣中頗多國手的高苑打線。翁瑋均10下本站上投手丘，練投幾球後因投手單場至多投9局的限制，被裁判「請」下投手丘。翁瑋均說，當下教練和他說能再投，他也想力拚，退場後就相信隊友能守住領先的兩分。

高苑左投藍愷青4局上後援登板，一直到突破僵局制前都未被對手擊出任何安打，10局上才氣力放盡，他說自認球速不快，一失投就很危險，10局上就是因為失投挨打，未能幫助球隊晉級感到可惜。

高中木棒聯賽８強中，首場普中學門爆冷門擊敗實力堅強的高苑工商。（記者黃志源攝）

高中棒球聯賽硬式木棒組８強將於９點在嘉義棒球場開打，首場由普門中學對上高苑工商。圖為普門中學。（記者黃志源攝）



高中棒球聯賽硬式木棒組８強將於９點在嘉義棒球場開打，首場由普門中學對上高苑工商。圖為高苑工商。（記者黃志源攝）

