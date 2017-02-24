經典賽》氣溫僅5度 台灣隊神戶集訓好冷

郭俊麟（左）、陳冠宇（右）。（棒協提供）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊昨天下午抵達日本神戶移地訓練，今天現場溫度僅5度，球員們在寒冷天氣下展開練習，盡快熟悉台灣球場沒有的人工草皮。

台灣隊將在神戶26、28日各打1場練習賽，與日本業餘成棒社會人球隊日本新藥隊、新日鐵隊交手，接著3月1日飛往韓國首爾備戰。

倪福德。（棒協提供）

王鏡銘。（棒協提供）

台灣隊。（棒協提供）

台灣隊。（棒協提供）

台灣隊。（棒協提供）

台灣隊胡金龍。（棒協提供）

陳金鋒指導台灣隊球員。（棒協提供）