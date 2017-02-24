MLB》馬林魚公布春訓開幕戰先發 不是陳偉殷
2017/02/24 12:39
沃奎茲是開幕戰先發的強力人選。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕馬林魚開幕戰先發未定，但已決定春訓首戰先發，將由新同學沃奎茲（Edinson Volquez）擔任，我國旅美投手陳偉殷最快於台灣時間3月1日出戰大都會。
馬林魚將於26日凌晨1點5分與紅雀進行春訓首戰，將派出2年2200萬美元簽下的沃奎茲擔任先發，輪值成員柯勒（Tom Koehler）也會出賽。
此外，27日先發則由史崔利（Dan Straily）擔任，康利（Adam Conley）投中繼；28日出戰雙城預定伍雷納（Jose Urena）、尼可里諾（Justin Nicolino）出賽；陳偉殷最快3月1日出戰大都會，可能擔任先發。
馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）尚未宣布開幕戰投手，但傾向讓沃奎茲擔任，因為他去年就曾投皇家開幕戰，更是2015年世界大賽冠軍成員，經驗豐富。
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