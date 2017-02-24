NBA》詹皇大三元力壓甜瓜 騎士奪4連勝 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕騎士今天在主場迎戰尼克，詹姆斯（LeBron James）繳出18分、13籃板、15助攻的大三元數據，率隊以119：104拿下4連勝，成為東部首支拿下40勝的球隊。

交易截止日後，安東尼（Carmelo Anthony）與羅斯（Derrick Rose）還是留在尼克，並分別拿下20分與13分，表現絲毫不受影響。

尼克靠著安東尼與波辛傑斯（Kristaps Porzingis）打出16：8的開局攻勢，但厄文（Kyrie Irving）在首節最後30秒連得4分，幫助騎士以34：33超前。騎士在第2節的6個三分球，更一口氣把差距拉開到兩位數。另外，波辛傑斯在第2節因為右腳踝受傷退場。

一路落後的尼克直到第3節最後，才靠著安東尼與詹寧斯（Brandon Jenning）合力追到個位數差距，但尼克仍以79：87落後。末節騎士在佛萊（Channing Frye）與柯佛（Kyle Korver）的三分球帶領下，打出一波14：2，並取得20分領先優勢，最後尼克無力回天，讓騎士輕鬆拿下勝利。

除了詹姆斯拿下大三元外，厄文得到23分、6助攻，柯佛三分球投10中6，最後拿下20分；尼克全隊最高分由李伊（Courtney Lee）的25分拿下，先發中鋒赫南高梅茲（Willy Hernangomez）攻下11分、10籃板。

詹姆斯繳出大三元數據。（法新社）

羅斯得到13分。（美聯社）