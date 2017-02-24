本田菁英賽》潘政琮66桿暫居第5 2菜鳥並列領先

Rookie C.T. Pan's 4-under 66 has him in contention after Round 1 of @TheHondaClassic. pic.twitter.com/oEPvz526ew — PGA TOUR （@PGATOUR） 2017年2月24日

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣好手潘政琮今天在美巡賽本田菁英賽首回合表現不錯，打下5個博蒂、1個柏忌，以66桿暫時並列第5。

潘政琮今天從第10洞出發，第1桿開球拉到左側長草，讓他吞下柏忌，所幸小潘很快穩定下來，第12洞推進4步的博蒂推桿，第18洞長洞再抓1鳥。回到前9洞，潘政琮在第3洞到第6洞之間又打下3個博蒂，衝到並列第5。

今天似乎是美巡賽菜鳥的日子，除了小潘打出好成績，目前並列領先的葛瑞伯和布萊恩也是本季新人，兩人都打出64桿。

菜鳥葛瑞伯並列領先。（今日美國）

布萊恩上週在Genesis公開賽並列第4，那是開季至今他最好的成績，本週一開始又有佳作。葛利伯則是早在去年10月27日的Sanderson Farms錦標賽就抱起了公雞冠軍盃，本週有機會再次問鼎。

德國的凱末爾和印度拉希里同以65桿並列第2。美國的佛勒、英格蘭的波特則和另外4人同以66桿與小潘並列第5。

波特本季是靠去年的腳傷申請醫療延長才取得參賽資格，只剩下最後6場比賽，他必須賺到超過22萬美元或154分FedExCup積分，才能重回全卡名單，這場比賽第1回合成績不錯，對他很有幫助。

布萊恩本週有機會再次問鼎冠軍。（法新社）