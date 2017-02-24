NBA》離開生涯首站芝加哥 吉柏森感謝公牛與球迷

〔體育中心／綜合報導〕季中交易後改披雷霆戰袍的前鋒吉柏森（Taj Gibson），今天在Instagram發表動態，感謝生涯7年多來效力的公牛與芝加哥球迷。

公牛在今天稍早的交易截止時間前，送出吉柏森、麥德莫（Doug McDermott）與2018年第2輪籤，跟雷霆交易C.佩恩（Cameron Payne）、莫羅（Anthony Morrow）以及洛維涅（Joffrey Lauvergne）。

吉柏森在感謝信中寫下：「今天是我感性的一天。從我的名字被史騰（David Stern）叫到的那天開始，我一直很驕傲也很榮幸能成為公牛的一分子。球隊高層幫助我成為好球員，是你們給我機會，除了感謝不知該說什麼。球迷們的支持也會永遠留在我心中，我還擁有出色的隊友與助理教練，他們幫助我創造美好時光。希望雷霆球迷接下來也支持我，期待著有你們的新旅程！」

吉柏森。（資料照，USA Today）