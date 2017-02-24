西甲》皇馬本週補賽輸球 C羅怒嗆隊友 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕西甲第16輪補賽，皇家馬德里在客場以1：2輸給瓦倫西亞。西班牙電視4台（Cuatro）賽後發現，C羅（Cristiano Ronaldo）在場上對隊友表現非常不滿，當場開口怒嗆。

開賽後10分鐘裡，瓦倫西亞靠著札札（Simone Zaza）與歐雷亞納（Fabian Orellana）各進1球，半場結束前，C羅以頭錘為皇馬追回1球。下半場皇馬多次發動進攻，卻欠缺臨門一腳，最後不幸落敗。

西班牙媒體《AS報》與《世界體育報》指出，C羅輸球後當場發飆，說出一句：「我攻進1球，你在做什麼？」，矛頭對準的是某位隊友，而被C羅嗆的隊友是誰，暫時不得而知。最後C羅在回更衣室前，找到前隊友、瓦倫西亞的葡萄牙同胞納尼（Nani），恭喜他在主場拿到勝利。

皇馬目前積分52分，在少賽1輪的情況下仍領先戰績第2的巴塞隆納1分，兩隊下次交手是台灣時間4月23日，西甲第33輪聯賽。

C羅。（歐新社）

