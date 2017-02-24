中職》兄弟公布王勝偉合約 2年總值1000萬元

中信兄弟王勝偉。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／綜合報導〕中信兄弟球團宣布，與王勝偉簽定2年總值1000萬的合約，第1年月薪為38萬，第2年月薪為42萬，另有激勵獎金每年20萬，兩年合約總值共1000萬。

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