台日對抗賽》中職首戰先發 王溢正主投

中華職棒聯盟舉行「2017中職日職對抗賽」壯行記者會，中職聯隊總教練洪一中與四位球員王柏融、賴鴻誠、隊長彭政閔、潘武雄一同出席，並吃下具有日本在地風味的壯行禮。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕中華職棒聯盟今天舉行「2017中職日職對抗賽壯行記者會」，中職聯隊由總教練洪一中與彭政閔、潘武雄、王柏融、賴鴻誠代表出席，洪總表示，28日第1場由王溢正先發，第2場還沒決定，暫定由鄭凱文先發。

洪總指出，能與日本國家隊比賽是很難得的機會，這2場的先發優先安排本土投手上陣，因為最清楚自己Lamigo桃猿的狀況，第1場交給王溢正先發，第2場暫定鄭凱文，要再跟他當面談過才會確定。

洪總表示，中職雖有部分球員支援經典賽，聯隊的陣容與戰力依舊不弱，第1場讓隊長彭政閔打第4棒是不錯的想法，但要看他的狀況而定，所有入選的球員都會上場。

洪總認為，連續2年與日本國家隊交手，今年的狀況與去年不同，雖然中職球員還在調整，希望拿出態度認真比賽，去年2場都輸，今年目標至少拿1勝。

王溢正。（資料照，記者黃志源攝）

中華職棒聯盟舉行「2017中職日職對抗賽」壯行記者會，中職聯隊總教練洪一中與四位球員王柏融、賴鴻誠、隊長彭政閔、潘武雄一同出席，並吃下具有日本在地風味的壯行禮。（記者陳志曲攝）