NBA》D.格林「天殘腳」再現 倒在地上也能踢！（影音）
2017/02/24 14:51
〔體育中心／綜合報導〕勇士今天主場面對快艇，前鋒D.格林（Draymond Green）在比賽中倒在地上與對方爭球，快艇葛瑞芬（Blake Griffin）把球搶走，D.格林卻來一記「天殘腳」往葛瑞芬身上招呼。
這場比賽第一節末段，快艇後衛費爾頓（Raymond Felton）切入時被柯瑞（Stephen Curry）抄截，在旁邊的D.格林為了爭球倒在地上，葛瑞芬趁隙把球搶走，這時D.格林直接來一記「天殘腳」，踢在葛瑞芬身上，造成葛瑞芬掉球，但他立刻將球救回來並傳給隊友。
勇士隊最後以123：113擊敗快艇，D.格林全場拿下7分、6籃板、4助攻、2抄截。
D.格林倒在地上與對方爭球。（美聯社）
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