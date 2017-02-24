台日對抗賽》王柏融希望與菅野智之、則本昂大交手
2017/02/24 14:48
中職聯隊王柏融。（記者陳志曲攝）
〔記者徐正揚／桃園報導〕即將連續2年與日本國家隊交手，王柏融的從很緊張變成平常心，希望好好表現給大家看。
王柏融指出，去年第1次參加「中職日職對抗賽」，因為自己剛進職棒，覺得很緊張，今年懂得用平常心面對，對日本國家隊最有印象的投手是巨人菅野智之、樂天則本昂大，希望有機會在場上交手。
王柏融認為，日本隊很多投手在日職母隊都是主力先發，都有相同的實力，每個投手他都想對決，畢竟大多是第1次碰到，他會多選球，有好球就積極進攻。
中職聯隊總教練洪一中（中）與四名球員王柏融（左一）、賴鴻誠（左二）、隊長彭政閔（右二）、潘武雄（右一）一同合影。（記者陳志曲攝）
菅野智之。（資料照，記者陳志曲攝）
則本昂大。（記者陳志曲攝）
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