中職》兄弟尚未完成談薪 領隊楊培宏：剩6人

鄭凱文。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕中信兄弟今天宣布王勝偉的2年複數年合約，但全隊薪事尚未完成，領隊楊培宏說，剩下6名球員沒談好。

今年是中職開季註冊日，各球團都會提交球員名單，包括未完成簽約的球員，也都會在名單內；中信是四隊中未談完人數最多的一隊，本週稍早還有10人未簽約，但楊培宏說，「現在剩6人了，還在努力中。」

兄弟今年談薪進度較慢，也引起球迷關切，剩下6人都是主力球員，球團不便透露。像是可望挑戰本土最高薪投手的鄭凱文，或是投入經典賽的「雙張」張正偉、張志豪，「薪情」都受到外界注目。

張正偉。（資料照，記者陳志曲攝）

張志豪。（資料照，記者林正堃攝）