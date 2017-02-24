NBA》國王用這招拖時間 美媒：從來沒看過（影音）
2017/02/24 15:02
〔體育中心／綜合報導〕沒有卡森斯（DeMarcus Cousins）的國王，今在主場擊敗金塊。比賽倒數2分多鐘時，國王勞森（Ty Lawson）刻意拖時間的妙招，讓美國媒體直呼有趣。
國王在比賽倒數2分多鐘以109：94領先，場邊發球給勞森，但球滾動太緩慢，勞森索性不撿，直到金塊後衛終於前來要抄球，才將球撿起，時間大約流失了23秒，這個妙招讓美國記者Michael Gallagher表示，「從來沒看過這種招數。」
送走卡森斯的首場比賽，考利斯坦（Willie Cauley-Stein）扛起得分重任，全場22投14中，狂轟全場最高29分，率領國王以116：100擊敗金塊。
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