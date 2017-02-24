台日對抗賽》潘武雄4年前砲轟田中 因為連續2球都一樣

潘武雄。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕2012年在「東日本大震災復興支援比賽」從田中將大手中轟出全壘打，是潘武雄與日本國家隊交手最難忘的記憶，但他透露，因為田中連續2球都是相同球路，他只是憑著本能反應出棒。

潘武雄指出，因為還沒調整到比賽狀態，4年前那場1局上，他連腳都還沒踩出去，田中的第1球已經進來，沒想到第2球是相同球路，他已經重新調整節奏，當下憑著本能反應出棒。

潘武雄認為，這次「中職日職對抗賽」的強度很高，因為日本隊已經進入經典賽備戰狀態，但獅隊紅白賽才打4場，他的狀況調整其實很有限，屆時只能盡全力，希望作為球季好的開始。