高中木棒聯賽》邱志恆、葉浚琳開轟 穀保挺進4強

穀保家商邱志恆（右二）在５局下擊出２分打點全壘打。（記者黃志源攝）



〔記者林宥辰／嘉義報導〕高中木棒聯賽8強，穀保家商和興大附農交手，穀保家商展現不錯火力，高一重砲邱志恆、埋伏後段棒次的葉浚琳分別在5、8兩局開轟，呂詠臻、林浩吉、林鋅杰3位投手輪流把關，終場7:2擊敗興大附農，挺進4強。

穀保邱志恆高一就扛下中心打線第4棒，總教練周宗志說，球隊本來就有讓他扛下中心打者的規劃，上學期的黑豹旗等盃賽就讓他打第4棒，邱志恆打擊很有力量、長打能力佳，若能加強選球，未來性會更好。

第9棒的葉浚琳則是在球隊中和開路先鋒王泓逸形成「91連線」，葉浚琳說，今天前幾個打席打比較急，最後一打席冷靜下來才有所發揮。

穀保家商打者葉浚琳。（記者黃志源攝）



穀保家商先發投手呂詠 臻。（記者黃志源攝）

