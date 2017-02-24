NBA》尼克交易大限無作為 甜瓜砲轟高層

安東尼。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「甜瓜人生」落幕，紐約尼克在交易大限前意外的靜悄悄，對此，當家一哥「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）表示，雖然自己留了下來，但對於球團在截止日前無所作為，感到相當意外和失望。

根據《ESPN》報導指出，尼克曾有意用羅斯（Derrick Rose）交易來盧比歐（Ricky Rubio），但最後遭灰狼打槍，尼克原本也與快艇討論有關李伊（Courtney Lee）的交易案，但之後也沒有下文。

「老實說，高層可能有想交易，但都沒有談成生意。」安東尼表示，不明白高層對於球隊未來願景有什麼看法，無所作為令他有點失望。

對於自己並沒有被交易，安東尼說，陷入交易傳聞令他相當尷尬，球團從來沒與他正式會面和討論。