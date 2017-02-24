NBA》尼克交易大限無作為 甜瓜砲轟高層
2017/02/24 16:04
安東尼。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕「甜瓜人生」落幕，紐約尼克在交易大限前意外的靜悄悄，對此，當家一哥「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）表示，雖然自己留了下來，但對於球團在截止日前無所作為，感到相當意外和失望。
根據《ESPN》報導指出，尼克曾有意用羅斯（Derrick Rose）交易來盧比歐（Ricky Rubio），但最後遭灰狼打槍，尼克原本也與快艇討論有關李伊（Courtney Lee）的交易案，但之後也沒有下文。
「老實說，高層可能有想交易，但都沒有談成生意。」安東尼表示，不明白高層對於球隊未來願景有什麼看法，無所作為令他有點失望。
對於自己並沒有被交易，安東尼說，陷入交易傳聞令他相當尷尬，球團從來沒與他正式會面和討論。
相關新聞
- NBA》國王用這招拖時間 美媒：從來沒看過（影音）
- NBA》D.格林「天殘腳」再現 倒在地上也能踢！（影音）
- NBA》離開生涯首站芝加哥 吉柏森感謝公牛與球迷
- NBA》樂見卡森斯轉隊 杜蘭特：鵜鶘渴望得到他
- NBA》表弟轉隊首戰全能演出 鵜鶘仍遭火箭3分轟垮
推薦新聞
-
MLB》賽程衝突球團不支持 大聯盟球員打東京奧運有難度2017/02/24 17:28
-
NBA》尼克交易大限無作為 甜瓜砲轟高層2017/02/24 16:04
-
中職》兄弟尚未完成談薪 領隊楊培宏：剩6人2017/02/24 14:52
-
NBA》D.格林「天殘腳」再現 倒在地上也能踢！（影音）2017/02/24 14:51
-
台日對抗賽》相隔4年再打國際賽 彭政閔：全力以赴2017/02/24 14:36