NBA》柯瑞三分秀 勇士單節50分轟爆快艇

勇士第3節轟下50分扭轉局勢，終場10分差擊敗快艇。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕勇士今於主場出戰快艇，上演「瘋狂第三節」的戲碼，第三節柯瑞和杜蘭特聯手轟進8顆三分彈、柯瑞攻下17分，團隊單節狂攻50分，扭轉上半場12分落後的劣勢，終場勇士123：113擊沉快艇，收下近10戰的第8勝。

上半場勇士攻下49分，最多落後快艇達16分，但易籃之後風雲變色，杜蘭特率先用長程砲火扳平戰局，三節末段柯瑞接班，包括四分打、壓哨的高難度後仰三分球，再現兩屆MVP身手，甲骨文球場的球迷頓時陷入瘋狂。

勇士隊史第四次單節飆破50分，也是自1989年之後的首次，單節9顆三分彈也追平隊史紀錄。

柯瑞拿下全場最高的35分，外加7籃板和5助攻，杜蘭特則貢獻25分、15籃板，柯瑞表示，上半場雙位數落後，反而激發球隊的鬥志，第三節找回熟悉的球風；擊敗季後賽可能交手的隊伍，對士氣是很大的提升。

柯瑞拿下全場最高35分。（美聯社）