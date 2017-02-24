NBA》26戰溫板凳 林書豪明上陣：非常興奮

林書豪在26場比賽缺陣後，明天終於要回到場上奮戰。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕缺戰26場，台裔後衛林書豪終於將在台灣時間明早10點籃網作客金塊的比賽復出，今天他於臉書分享自己觀賽的影片，和球迷透露「非常興奮終於要回歸球場了！明天見！」

林書豪說，「大家好，我現在在丹佛，現在是晚上差不多11點、11點半，我在看我們以前的比賽，你們也知道我很久沒打，所以我就是想看這些檔案，希望可以幫助我，我不知道明天會打多久，可是我就是很期待、很高興，我現在健康，可以開始打籃球了。」

林書豪上一次出賽已是去年12月27日出戰前東家黃蜂，當天他出賽22分鐘拿下17分，卻因左大腿拉傷第3節退場，一缺陣又是26場比賽，期間籃網戰績一蹶不振，只在1月21日對鵜鶘拿下1勝。

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