嗆皮爾斯「你不是Kobe」 格林意外引發球迷論戰
2017/02/24 18:58
格林對皮爾斯嗆聲，引起球迷討論。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕金州勇士今日在主場以123：113擊敗來訪的洛杉磯快艇。但過程中格外引人注意的，是開賽不久後格林（Draymond Green）對皮爾斯（Paul Pierce）所說的一段垃圾話，引發球迷兩極看法。
格林在一次罰球中，對著板凳上的皮爾斯說：「想要退休巡迴？他們沒那麼愛你，你以為你是Kobe？你才不是。」
格林的垃圾話引起球迷熱烈討論，有人認為皮爾斯的成就無可抹滅，格林的言論太不尊重這位準名人堂球星；但也有網友覺得這只是一段垃圾話，「每次都有人說現在的NBA不夠硬派，希望能多一點垃圾話，但又會覺得，嘿！講這種話太敏感了吧，你不能兩種都要啊！」
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