本田LPGA泰國賽》第2回合二度因雨暫停 曾雅妮打5洞、龔怡萍打2洞平盤
2017/02/24 16:41
〔記者趙新天／綜合報導〕本田LPGA泰國高球賽第2回合，今天遇上大雷雨，比賽中斷，到台灣時間今天下午5時，仍無法恢復，大會已宣布第2回合延到明早8時補賽。
本田LPGA泰國高球賽今天進行第2回合，但比賽打到台灣時間中午12時24分，就因為雷雨警報首次停賽，所有人員退回會館。
經過55分等待，下午1時19分短暫復賽，但選手重返球場不到20分鐘，又有雷雨系統逼近，比賽再次停擺，選手退回會館之後，雷雨越下越大，直到台灣時間下午5時比賽都無法恢復。
在比賽暫停時，台灣女將曾雅妮只打了5洞全數打Par。龔怡萍只完成兩洞，也是平盤。還有4組選手還未開球。曾雅妮在推特上留言說：「比賽暫停了！雨好大～還一直跳電！」
本田LPGA泰國高球賽第2回合，現場下起大雷雨，比賽被迫停擺。（楊佳琪提供）
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