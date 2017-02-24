MLB》賽程衝突球團不支持 大聯盟球員打東京奧運有難度

「天才小史」史崔斯柏格曾代表美國打2008年北京奧運。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕睽違12年，棒球項目重返2020年東京奧運，賽程也排定在7月24日至8月9日，確定與大聯盟賽季衝突，今大聯盟球員工會表示，大聯盟球員要出席奧運恐有難度。

按照2008年北京奧運的規定，大聯盟25人名單和6月26日傷兵名單不能參賽，當年美國代表隊25人名單中，17名球員來自3A、7名球員來自2A，剩下一名則是當時效力聖地牙哥州大的「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）。

球員工會主席克拉克（Tony Clark）今在金鶯春訓時表示，「賽程是個挑戰，大聯盟球隊也是個挑戰。這不代表我們會就此終止協調，我們會繼續談，希望接下來的賽程安排能有多一點的空間和彈性，我們也期待未來有機會比去年增加更多的討論，畢竟目前我們還沒有實質坐下來談。」

目前許多大聯盟球員積極備戰第4屆世界棒球經典賽，但外傳大聯盟認為收入不如預期，這屆很可能是最後一屆，對此克拉克說，希望2021年能續辦第5屆，「沒什麼理由不辦，我希望它繼續下去，看看4年後的世界跟我們現在所處的有何不同。」