為了世大運拚了！桃園韻律體操遠赴俄國取經

台灣韻律體操選手遠赴俄羅斯取經。（國立體大提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕為備戰八月台北世大運，桃園韻律體操隊自籌經費，獲得鄭文燦市長、桃園市體育局、國立體育大學與選手家長資助，由教練郭甯亞教練帶領，隨其他四位韻律體操選手，本週出發，前往俄羅斯莫斯科市伊琳娜維涅爾韻律體操訓練中心。

該所訓練中心是由俄國體操隊總教練姓名命名，培育出十多名奧運與世錦賽個人全能項目金牌與多次團體項目奧運金牌。

前往移訓選手包含世大運個人全能決選第一名的國立體大詹庭甄、決選第三名的國立體大蔡瑞珊、全中運好手治平高中羅郁晴、賴新雅與彭曼淩。

移地訓練為期21天，除了團體項目，也由其他2至3位教練協助分別指導五位選手的個人全能項目編舞與訓練，每一套編舞費用高達350至550歐元不等，移地訓練經費高達170萬元台幣。

郭甯亞教練表示，來俄羅斯的主因除了世界最頂尖的教練團，今年競賽規有所改變，也許多是俄羅斯主導，他們需要來這裡請俄國教練依據新規則協助編舞，國內目前沒有這樣的師資。

移訓結束後，桃園韻律體操隊希望邀請俄羅斯教練來台協助備戰，全力以赴為桃園市爭取全大運、全中運個人全能與團體項目金牌，以及八月世大運，這群女子韻律體操選手都將全力爭取佳績，屆時會讓國內觀眾眼睛為之一亮。

台灣韻律體操選手詹庭甄（左起）、賴新雅、羅郁晴、郭甯亞教練、俄國琵拉柯娃（Pirozhkova Ekaterin）教練、彭曼淩、蔡瑞珊。（國立體大提供）