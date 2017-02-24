SBL Live》張博勝、陳順詳雙箭頭 台銀上半場1分領先台啤

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 台銀 16 14 30 台啤 15 14 29

第二節

次節，台銀利用罰球和李恩上籃取得超前，兩隊肢體碰撞頻繁，包括張博勝和戴維斯、李恩和張羽霖，雙方都有先發球員陷入犯規麻煩，台啤在戴維斯和于煥亞搭配快攻扳回領先，陳順詳穩穩2罰，林郅為2分延續台銀攻勢，上半場打完，台銀30：29領先。

第一節

例行賽進入尾聲，排行老7的台銀此戰將一搏季後賽最後機會，開賽台銀掌握球權，張博勝三分球為比賽開張，個人連拿5分，台啤靠著洋將戴維斯和2罰追上，戴維斯籃下跳投，台啤一波10：0取得領先，且先發5人都已開張，台銀李恩禁區扳回4分。暫停過後，陳順詳回敬一顆外線，連續包辦5分將比數追到1分差，台啤反而陷入得分荒，一分未拿，朱億宗爭球意外撥進台銀一球，讓台銀反以16：15超前。