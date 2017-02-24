SBL Live》張博勝、陳順詳雙箭頭 台銀上半場1分領先台啤
2017/02/24 18:53
|
|
第1節
|
第2節
|
第3節
|
第4節
|
總分
|
台銀
|
16
|
14
|30
|
台啤
|
15
|
14
|
29
第二節
次節，台銀利用罰球和李恩上籃取得超前，兩隊肢體碰撞頻繁，包括張博勝和戴維斯、李恩和張羽霖，雙方都有先發球員陷入犯規麻煩，台啤在戴維斯和于煥亞搭配快攻扳回領先，陳順詳穩穩2罰，林郅為2分延續台銀攻勢，上半場打完，台銀30：29領先。
第一節
例行賽進入尾聲，排行老7的台銀此戰將一搏季後賽最後機會，開賽台銀掌握球權，張博勝三分球為比賽開張，個人連拿5分，台啤靠著洋將戴維斯和2罰追上，戴維斯籃下跳投，台啤一波10：0取得領先，且先發5人都已開張，台銀李恩禁區扳回4分。暫停過後，陳順詳回敬一顆外線，連續包辦5分將比數追到1分差，台啤反而陷入得分荒，一分未拿，朱億宗爭球意外撥進台銀一球，讓台銀反以16：15超前。
相關新聞
- SBL》富邦勇士球員親自動手包裝 用籃球幫孩子圓夢
- SBL單週最佳球員》賀夫寶貝「心」氣象 助裕隆爭老二
- 球評劉孟竹：賀夫能投能切 情緒左右表現
- SBL》「裕隆的寶貝」賀夫全能身手 當選上週最佳球員
- 老5「與世無爭」 璞園鬥志消沉
推薦新聞
-
嗆皮爾斯「你不是Kobe」 格林意外引發球迷論戰2017/02/24 18:58
-
本田LPGA泰國賽》第2回合二度因雨暫停 曾雅妮打5洞、龔怡萍打2洞平盤2017/02/24 16:41
-
NBA》26戰溫板凳 林書豪明上陣：非常興奮2017/02/24 16:25
-
台日對抗賽》潘武雄4年前砲轟田中 因為連續2球都一樣2017/02/24 15:05
-
中職》兄弟尚未完成談薪 領隊楊培宏：剩6人2017/02/24 14:52