中職》「期待兄弟奪冠」大聯盟教練結束三週客座之旅

中信兄弟。（資料照，記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導］中信球團為強化本季球隊戰力，聘請客座投捕教練史騰（John H. Stearns）來台參與春訓客座指導年輕捕手，他在2月1日抵台客座指導三週後，今天結束行程返國，在離開前史騰留下一席話給球迷，也看好兄弟本季的表現。

「感謝兄弟球團邀請我來參與春訓，希望能有機會再回到台灣與大家一起努力，我很期待你們能奪下冠軍。」史騰表示。

史騰在大聯盟和小聯盟都有豐富的執教經驗，雖然這次只在台灣待三週，卻讓球迷留下深刻印象，在熱身賽中也有擔任三壘指導教練。

史騰（右）曾在2001年擔任大都會三壘指導教練。（資料照，美聯社）