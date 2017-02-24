中職》「期待兄弟奪冠」大聯盟教練結束三週客座之旅
2017/02/24 18:28
中信兄弟。（資料照，記者黃志源攝）
〔體育中心／綜合報導］中信球團為強化本季球隊戰力，聘請客座投捕教練史騰（John H. Stearns）來台參與春訓客座指導年輕捕手，他在2月1日抵台客座指導三週後，今天結束行程返國，在離開前史騰留下一席話給球迷，也看好兄弟本季的表現。
「感謝兄弟球團邀請我來參與春訓，希望能有機會再回到台灣與大家一起努力，我很期待你們能奪下冠軍。」史騰表示。
史騰在大聯盟和小聯盟都有豐富的執教經驗，雖然這次只在台灣待三週，卻讓球迷留下深刻印象，在熱身賽中也有擔任三壘指導教練。
史騰（右）曾在2001年擔任大都會三壘指導教練。（資料照，美聯社）
相關新聞
- 台日對抗賽》潘武雄4年前砲轟田中 因為連續2球都一樣
- 中職》兄弟尚未完成談薪 領隊楊培宏：剩6人
- 台日對抗賽》王柏融希望與菅野智之、則本昂大交手
- MLB》600轟巨砲遭冷落 索沙不滿：人們忽略我
- MLB》馬林魚公布春訓開幕戰先發 不是陳偉殷
推薦新聞
-
中職》富邦悍將本土58人聯盟最多 兄弟簽不簽洪宸宇季前決定2017/02/24 20:27
-
中職》熱身賽首彈 統一獅台韓職棒交流賽電視看得到2017/02/24 20:21
-
SBL Live》達欣VS.裕隆2017/02/24 20:12
-
經典賽》宋家豪最後報到 26日投1局試刀2017/02/24 20:06
-
嗆皮爾斯「你不是Kobe」 格林意外引發球迷論戰2017/02/24 18:58