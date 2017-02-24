經典賽》宋家豪最後報到 26日投1局試刀

宋家豪。（棒協提供）

〔體育中心／綜合報導〕距離經典賽只剩10天，台灣隊昨已前往日本神戶移地訓練，今旅日投手宋家豪報到，他預計在26日對日本業餘隊熱身賽投1局，3月1日與台灣隊出發首爾。

台灣隊日前和世大運培訓隊、古巴進行3場熱身賽，首場先發的郭俊麟在比完賽隔天先行赴日辦工作證，唯一旅美球員江少慶也預定在神戶移訓的熱身賽才上。今天移訓首日，神戶天氣寒冷，總教練郭泰源亦叮嚀，首要目標是不要受傷，小心身體。

雖是育成選手，宋家豪今年隨母隊樂天一軍春訓，熱身賽曾上場4局，今天終於和台灣隊練球，他表示，終於可以講中文，心情不錯，目前全力完成教練團的菜單。