中職》熱身賽首彈 統一獅台韓職棒交流賽電視看得到
2017/02/24 20:21
FOX體育台直播統一獅熱身賽賽事。（球團提供）
〔體育中心／綜合報導〕各國職棒進入春訓階段，中職統一獅隊前日結束4場自辦紅白對抗賽，下週一起將參加港都盃台韓職棒熱身交流賽2/27~3/5期間，將於高雄澄清湖棒球場及立德棒球場與韓職樂天巨人、起亞虎、斗山熊進行6場交流賽，其中2場賽事將由FOX體育台LIVE直播。
統一獅今與FOX體育台達成共識，簽訂熱身賽轉播事宜，港都盃台韓熱身賽中3/3及3/4晚間6點，獅隊將於澄清湖棒球場分別迎戰樂天巨人及起亞虎的賽事，球迷可透過電視轉播掌握戰況。除了熱身賽外，今年球季FOX體育台也將全年轉播統一獅主場賽事。
上述2場賽事除了將提供LIVE直播外，獅隊也邀請球迷進場「萊熱身」，當天球隊安排啦啦隊Uni-Girls現場帶動。
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