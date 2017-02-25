林書豪回歸戰金塊 今日賽事預告與轉播

林書豪在缺戰26場後，將在早上10點籃網作客金塊的比賽復出，他也在個人臉書分享喜悅，也期待與球迷相見歡，籃網吞下14連敗極度不理想，有望在林書豪回歸後終止困境。

SBL進入倒數，昨日台銀輸球確定球季結束，而金酒則是創隊以來首次闖進季後賽；目前確定達欣為聯盟龍頭，台啤與裕隆則是爭奪第二，後衛蔣淯安昨日攻下12分送出5助攻，幫助台啤奪勝有功，今天會有什麼表現呢？

昨日培訓隊與捷克隊的賽事因雨取消，今天11點將和天津獅隊交手，培訓隊總教練郭李建夫表示，希望球員把邀請賽當作正式比賽，認真表現。為鼓勵民眾入場觀賽，世大運執委會表示，僅培訓隊場次售票，全票100元、優惠票50元；其餘場次免費入場，愛爾達體育台也將轉播比賽。

NBA

10:00 籃網 VS. 金塊（緯來體育）

11:30 馬刺 VS. 快艇（FOX體育）

SBL

17:00 金酒 VS. 台銀（緯來體育、愛爾達體育）

19:00 台啤 VS. 璞園（緯來體育、愛爾達體育）

UBA（男子組）

13:00 高雄師大 VS. 健行科大（FOX體育二台）

14:45 國立體大 VS. 醒吾科大（FOX體育二台）

16:30 輔仁大學 VS. 台灣師大（FOX體育二台）

18:15 台灣藝大 VS. 台灣科大（FOX體育二台）

世大運邀請賽

11:00 天津獅 VS. 培訓隊（愛爾達體育）

17:00 捷克 VS. 嶺東大學（愛爾達體育）