SBL》台銀遭淘汰 許智超連三年當爐主教練

台灣啤酒拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者卓佳萍／新北報導〕台銀今天晚上背水一戰，若輸球宣告無緣季後賽，面對衛冕軍台啤，台銀一度握有13分領先優勢，末節台啤展開大反攻，台銀終場以72：74不敵對手，領下本季第22敗，確定無緣季後賽，由金酒以第六名之姿搭上季後賽末班車。

台銀今天先發老將陳順詳、張博勝各攻下15分、13分，搭配洋將李恩18分、22籃板，仍不敵台啤，台啤後衛蔣淯安12分、5助攻，菜鳥黃聰翰也貢獻12分。

蔣淯安飛身上籃，此役挹注12分。（記者陳志曲攝）

台銀無緣季後賽，教練許智超、球員陳順詳、張博勝在記者室形成一股低氣壓，許智超表示，賽前全隊都有輸不得的壓力，但今天有很多可惜的地方，包含關鍵處理球、罰球。

許智超近三季帶隊都墊底，前兩季他擔任達欣、金酒總教練，並非執行教練，本季他是台銀執行教練，負責畫戰術，他表示，挫折感當然會有，也很沉重，回去會調整、修正，也會跟球團高層開會討論。

許智超連3年帶的球隊都墊底。（記者陳志曲攝）