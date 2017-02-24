SBL》台銀遭淘汰 許智超連三年當爐主教練
2017/02/24 21:07
台灣啤酒拿下勝利。（記者陳志曲攝）
〔記者卓佳萍／新北報導〕台銀今天晚上背水一戰，若輸球宣告無緣季後賽，面對衛冕軍台啤，台銀一度握有13分領先優勢，末節台啤展開大反攻，台銀終場以72：74不敵對手，領下本季第22敗，確定無緣季後賽，由金酒以第六名之姿搭上季後賽末班車。
台銀今天先發老將陳順詳、張博勝各攻下15分、13分，搭配洋將李恩18分、22籃板，仍不敵台啤，台啤後衛蔣淯安12分、5助攻，菜鳥黃聰翰也貢獻12分。
蔣淯安飛身上籃，此役挹注12分。（記者陳志曲攝）
台銀無緣季後賽，教練許智超、球員陳順詳、張博勝在記者室形成一股低氣壓，許智超表示，賽前全隊都有輸不得的壓力，但今天有很多可惜的地方，包含關鍵處理球、罰球。
許智超近三季帶隊都墊底，前兩季他擔任達欣、金酒總教練，並非執行教練，本季他是台銀執行教練，負責畫戰術，他表示，挫折感當然會有，也很沉重，回去會調整、修正，也會跟球團高層開會討論。
許智超連3年帶的球隊都墊底。（記者陳志曲攝）
相關新聞
- SBL》富邦勇士球員親自動手包裝 用籃球幫孩子圓夢
- SBL單週最佳球員》賀夫寶貝「心」氣象 助裕隆爭老二
- 球評劉孟竹：賀夫能投能切 情緒左右表現
- SBL》「裕隆的寶貝」賀夫全能身手 當選上週最佳球員
- 老5「與世無爭」 璞園鬥志消沉
推薦新聞
-
SBL Live》躺著領先達欣30分 裕隆第3節替補上陣2017/02/24 21:52
-
SBL》台銀遭淘汰 許智超連三年當爐主教練2017/02/24 21:07
-
SBL Live》台啤斷一線生機 台銀無緣季後賽2017/02/24 20:12
-
嗆皮爾斯「你不是Kobe」 格林意外引發球迷論戰2017/02/24 18:58
-
為了世大運拚了！桃園韻律體操遠赴俄國取經2017/02/24 17:20