NBA》球團宣布再缺席4場比賽 恩比德：我很滿意

恩比德將缺席4場比賽。（USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕稍早七六人對外宣布，「推特王」恩比德（Joel Embiid）將繼續缺席4場比賽，下次有望復出的時間是3月4日主場對尼克一戰。不過恩比德稍早受訪問時卻對此表示，他很滿意球隊做的決定。

恩比德受訪時提到，原本腳踝復原的情況良好，「我以為自己可以出賽，但很顯然我還是沒有準備好。昨天的狀態還不錯，但今天訓練過後我的腳又開始腫脹。」他也坦言，每當球隊告知自己會錯過2、3週比賽時，其實非常不滿。「我認為把我的名字掛在那裡，大家都會猜測我何時回歸，所以我很高興他們今天直接宣布我會缺席4場比賽。」

本季至今恩比德出賽31場，場均24.2分鐘，繳出20.2分、7.8籃板、2.1助攻。