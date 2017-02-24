網球》台喬組合發威 謝淑薇殺進決賽
2017/02/24 22:29
謝淑薇與搭檔卡拉希尼科娃挺進決賽。（取自謝淑薇臉書）
〔記者廖聿偉／綜合報導〕謝淑薇昨於布達佩斯女網賽和喬治亞搭檔卡拉希尼科娃聯手再下一城，今碰上塞爾維亞組合克魯妮琪／史托雅諾薇琪，僅用了一小時，就以兩個6：2輕鬆獲勝，順利挺進冠軍戰。
謝淑薇／卡拉希尼科娃組成「台喬聯軍」，在總獎金25萬美元（約775萬台幣）的布達佩斯女網賽展現絕佳默契，今於四強戰首盤，開賽就於1、3兩局連續破發，第6局雖遭遇亂流，發球局被對手搶下，但第七局立刻回穩反破，輕鬆拿下首盤。
次盤「台喬聯軍」仍維持火燙手感，首局就成功破發，儘管克魯妮琪／史托雅諾薇琪全力反撲，於第四局追成2：2平手，但謝淑薇／卡拉希尼科娃立即回穩，連下4局，今年首度闖進雙打決賽。
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