經典賽》高尺巨蛋室內溫度18-20度 全壘打牆高度4公尺

南韓高尺巨蛋。（資料照，圖取自ＹＯＮＨＡＰＮＥＷＳ）

〔記者羅志朋／綜合報導〕2017年第4屆世界棒球經典賽即將在3月6日開打，第一輪賽事台灣與地主南韓、荷蘭、以色列分在A組，地點在首爾高尺巨蛋，室內球場人工草皮和氣候將是台灣隊兩大考驗。

高尺巨蛋由首爾設施公團營運管理，根據其官方網站數據顯示，高尺巨蛋冬天室內溫度維持在18至20度，夏天介於26至28度；換句話說，經典賽期間高尺巨蛋裡頭有可能是18至20度。

氣象預報3月初首爾氣溫為零下4至13度，如果水氣充足，還有可能會下雪，對於習慣亞熱帶氣候的台灣隊球員而言，如何適應首爾當地室內外溫差將是一大課題。

另外，依據首爾設施公團官方網站資料，高尺巨蛋中外野全壘打牆距離為400英尺，約122公尺，左、右外野皆為325英尺，約99公尺，全壘打牆高度則是4公尺，厚度15公分。

高尺巨蛋內外野皆採人工草皮，內野區域壘包周邊、壘與壘之間都是紅土，這座巨蛋為耐克森英雄主場，去年韓職首度在此進行比賽。21歲耐克森英雄游擊手金河成，去年球季144場全勤出賽，打擊率2成81、20轟、28盜、外帶84打點，打跑守全能，有「姜正浩二世」美譽，過去姜正浩就是耐克森英雄當家游擊手，姜正浩挑戰大聯盟，就由金河成接棒，他也是經典賽南韓國家隊一員。

昨天南韓在高尺巨蛋練球，已在這座巨蛋打了一個球季，金河成分析，和天然草皮相較，人工草皮滾地球彈跳速度快了約30%，不少南韓球員都說，需要趕快適應高尺巨蛋的特性，除了人工草皮滾地球彈速較快之外，如果是白天比賽，外野飛球容易被屋頂「吃掉」，如果觀眾席第二層看台沒有人坐，不管白天或晚上比賽，內野飛球也容易被吃掉（因為看台椅子偏灰白色）。