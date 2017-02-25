經典賽》南韓先發3本柱成形 首戰以色列交給張元準

南韓張元準對戰以色列。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕備戰經典賽，2月底南韓將與古巴、澳洲進行熱身賽，總計3場，先發投手已排定，依照輪值表安排，正式比賽南韓有可能推出左投梁玹種或低肩側投禹奎珉先發對台灣隊。

今、明兩天南韓將與古巴打2場熱身賽，先發投手依序為左投張元準、梁玹種，28日對澳洲熱身賽，由禹奎珉先發登板，南韓總教練金寅植已表明，3月6日首戰以色列確定由張元準先發，主因是張元準是目前陣中狀況最好的先發投手。

目前金寅植還沒排定由誰對台灣隊先發，不過，應不出梁玹種或禹奎珉這兩名投手，若按照接下來這3場對古巴和澳洲熱身賽來看，最晚登板的禹奎珉是可能人選，不過，仍需視球員調整狀況和首戰戰況而定，本季韓職最高薪投手梁玹種也有機會先發對台灣隊。

禹奎珉效力LG雙子，現年32歲，去年出賽25場其中24場先發，戰績6勝11敗、防禦率4.93，129.2局投球被敲162安，另投出18次觸身球保送。

日前赴沖繩移地訓練，前天南韓返國，昨赴高尺巨蛋練球，提前適應場地特性，沖繩移訓期間南韓和讀賣巨人、橫濱DeNA熱身賽，兩場皆敗，合計僅擊出6支安打，攻下2分。