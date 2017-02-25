卡達桌球公開賽》鄭怡靜痛進八強 小莊甜蜜復仇
2017/02/25 07:15
鄭怡靜。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第5的鄭怡靜，在卡達桌球公開賽女單16強戰，強忍右腳扭傷的疼痛，以4:1後來居上擊敗日本女將森園美咲，闖進8強。
35歲老將莊智淵也克服局數0:2落後，以4:3逆轉擊退世界排名第6的香港直拍橫打名將黃鎮廷，中止對戰二連敗，挺進男單8強。
鄭怡靜在女雙8強戰迎戰南韓組合田志希／梁夏銀時，不慎扭傷右腳，當場痛得大叫，隨後在長庚防護員緊急治療下，暫停過後重返賽場。
在輸掉女雙後，鄭怡靜持續接受治療，雖然腳腫起來，一踩到地板就會痛，她仍決定帶傷拚女單。
鄭怡靜過去面對世界排名31的森園美咲雖以2勝5負居下風，但最近一次在去年匈牙利公開賽交手，鄭怡靜以直落四獲勝。首局鄭怡靜以8:11失守，但她堅持下來，以11:7、11:5、11:4、12:10連下四城，艱苦拿到8強門票。
鄭怡靜8強戰將對決世界排名第8的中國好手陳夢，過去對戰紀錄，鄭怡靜0勝2負，今天期望開胡。
男單方面，莊智淵8強戰將遭遇日本青奧金牌丹羽孝希，過去兩人對戰5次，小莊還沒輸過，世界排名19的丹羽孝希在16強戰拜中國名將張繼科傷病退賽所賜，兵不血刃進軍8強。
莊智淵。（資料照，記者林正堃攝）
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