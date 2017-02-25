NBA》林書豪今年首出賽！隊友開心、教練滿意（影音）

〔體育中心／綜合報導〕球迷久等，林書豪真的回來了！

林書豪今天正式復出，上午10點將先發率籃網出戰金塊，力拚終止球隊14連敗低潮。本季他只出賽12場，上次出賽是在去年12/26，這次回歸林書豪也表示會上場好好享受比賽過程，「我只想跟隊友一起享受比賽過程，畢竟我已錯過太多。」他說。

先前身陷交易傳聞的中鋒羅培茲（Brook Lopez）仍待在籃網陣中，林書豪歸隊他也相當興奮表示：「林書豪總是能帶給我們滿滿的能量，他在場上的時候總能讓大家表現更好。」

籃網總教練亞特金森表示將不會對林書豪設定上場時間，但仍會視情況讓他做適當休息。籃網在交易截止日前將先發小前鋒波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）送走，陣容上有不小變動，新同學麥克丹尼爾斯（K.J. McDaniels）、尼可森（Andrew Nicholson）、索頓（Marcus Thornton）等人的表現令人期待。

"I just want to go in, have fun and enjoy the game. It's something that I've really missed." @JLin7 on returning tonight #Nets pic.twitter.com/pqCE0KGgq0 — Brooklyn Nets （@BrooklynNets） 2017年2月24日