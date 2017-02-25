NBA》恐怖雙塔還不夠！鵜鶘簽下前籃網當家控衛

傑克加盟鵜鶘尋求復出。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘在交易截止日前從國王獲得頂級中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins），與A.戴維斯（Anthony Davis）組成聯盟最強內線，但卻也因此失去眾多優質射手，今天與前籃網當家控衛傑克（Jarrett Jack）達成簽約協議，應付短缺的攻擊火力。

傑克上季是籃網主戰控衛，卻在季中受傷導致前十字韌帶撕裂遭釋出，球季後籃網與林書豪簽下3年合約，做為球隊先發主控。而鵜鶘上一戰對上火箭雖然卡森斯與A.戴維斯有著不錯的發揮，但後衛群卻無人得分上雙，急需新血改變現狀。

根據美國媒體消息，傑克將與鵜鶘簽下一份10天短約尋求東山再起，他上季出賽32場平均能拿下12.8分、7.4助攻的成績，但他並不以三分球為主要攻擊手段，生涯三分命中率3成46，平均每場只有0.7顆三分球的貢獻。